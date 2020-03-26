Kumar oynarken yakalandılar

Asayiş Şubesi ekipleri, Sorgun ilçesinde sağlıksız koşullarda bir araya gelerek kumar oynayan kişilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bir adrese düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 şüpheliye, Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı bin 225 lira olmak üzere toplamda 13 bin 475 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca bu kişiler hakkında yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere aykırı davrandıkları gerekçesiyle adli şilem başlatıldı.