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Kumar oynarken yakalandılar

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonunda, kumar oynadıkları ileri sürülen11 kişiye 13 bin 475 lira para cezası uygulandı.

26 Mart 2020 Perşembe 03:23
Kumar oynarken yakalandılar

Asayiş Şubesi ekipleri, Sorgun ilçesinde sağlıksız koşullarda bir araya gelerek kumar oynayan kişilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bir adrese düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 şüpheliye, Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı bin 225 lira olmak üzere toplamda 13 bin 475 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca bu kişiler hakkında yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere aykırı davrandıkları gerekçesiyle adli şilem başlatıldı.

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Kumar Oynarken Yakalandılar
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