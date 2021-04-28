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Kumar oynarken yakalandılar

Yozgat'ta Covid19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 12 kişiye 68 bin 46 lira ceza verildi.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:52
Kumar oynarken yakalandılar

SORGUN ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye 68 bin 46 lira ceza kesildi. Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan baskında, ışıkları kapalı ve kapısı kilitli kahvehaneye giren polis, kumar oynayan 12 kişiyi tespit etti. Kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye ‘Covid19 tedbirlerini ihlal etmek, maske takmamak, sosyal mesafeye uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal’ suçlarından toplam 68 bin 46 lira ceza uygulanırken, bir kişi hakkında da ‘Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem başlatıldı. (aa)

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Kumar Oynarken Yakalandılar
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