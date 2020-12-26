Kumar oynarken yakalandılar

Sorgun ilçesinde bir bağ evinde gece kumar oynandığı ve uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 şüpheli kumar oynarken suçüstü yakalandı. Yapılan aramada 32 deste oyun kağıdı ile kumarda kullanılan 3 bin 430 lira ve uyuşturucu kullanımına yarayan malzemeler ele geçirildi. Şüphelilere farklı suçlardan toplam 26 bin 250 lira idari para cezası uygulandı ve zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
26 Aralık 2020 Cumartesi 00:37