Kulüp Projesi tamam

Pilot illerde uygulanmaya konulan ‘İş Kulüpleri Projesi’ Yozgat’ta hayata geçirildi. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, iş ve meslek seçme konusunda önemli hizmetler verdiklerini söyledi. Bu hizmetlerden birisinin de artık İş Kulüpleri olduğuna değinen Yıldız, ‘Yozgat’ımıza yeni bir projeyi kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Çalışmalarımız verimli şekilde yürüyecek. Bu konuda tüm çalışma arkadaşlarımızla özveri ve titizlikle etkin şekilde çalışacağız. İstanbul, Ankara, Denizli, İzmir ve Bursa gibi illerin yanında bu eğitimi veren pilot illerden biriside artık biziz. Bu Projede hedefimiz dezavantajlı gruplardaki işsiz kardeşlerimiz. Uzun süredir işsiz olan, iş arayan, iş arama yollarını bulamayan ya da iş bulmaktan umudunu kesmiş işsizlerimiz birinci hedef gruplarımız içinde. Yine kadınlarımız çeşitli sebeplerle iş hayatına girmekte zorluk yaşayan, bazı sebeplerle iş hayatına girmekte çekinen kadın iş gücümüz için önemli bir fırsat’ dedi.

Projenin temel amacının çalışmak isteyen herkese göre bir iş olduğu fikrinin işsizlerde oluşmasını sağlamak olduğunun altını çizen Yıldız, ‘Projede ayrıca işsizlerin özgüvenini yükselterek ve gerekli sunum tekniklerini uygulayarak açık işlere yönlendirilmelerini kolaylaştırmak hedeflerimiz arasındadır. Bu uygulama işsizlerin istihdam sürecini hızlandıracaktır. İşsizlere iş arama motivasyonu kazandıracaklarını ve en kısa zamanda mümkün olan en iyi işe girmeleri konusunda imkan oluşturacaktır. Ayrıca danışmanlık faaliyetleriyle de bu kişilere psikolojik ve özgüven yükseltici destek verilecektir’ diye konuştu.

Yıldız, İş Kulüpleri Projesi ile ‘Hedef Belirleme, İç Motivasyon, Başarı, Mesleki ve Kişilik Testleri, İş Arama Süreci, Özgeçmiş Hazırlama, Mülakat Teknikleri, Roll Play’ler, Mülakat Simülasyonları’ gibi konularda toplamda 5 günlük bir eğitim verileceğini kaydetti. Yıldız, eğitimlerin günlük 3 saat olmak üzere her gruba 15 saatlik eğitim verilip, kurs sonunda sertifikalarının dağıtılacağını anlattı. Proje ilgili birçok kurumla işbirliğine girileceğine değinen Yıldız, şu anda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalandığını, diğer kurumlarla da yakın zamanda protokol imzalanacağını sözlerine ekledi.