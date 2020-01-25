Kulüp çalışması tamam

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Yozgat İş-Kur İl Müdürlüğü ortaklığında Gençlik Politikaları programı kapsamında yürütülen projesi kapsamında düzenlenen İş Kulübü etkinliğine 15 genç katıldı. Etkinlikte, ‘hedef belirleme, iç motivasyon, başarı, beynin çalışma prensipleri, cv hazırlama, mülakat teknikleri, iş görüşmesi, telefon görüşmesi, işveren beklentileri, iş arama kanalları, beden dili’ gibi bir çok alanda aktivitelerin uygulanmasıyla kişilerin iş arama becerileri geliştirildi. Gençlerin iş arama becerilerini geliştirmeyi hedefleyen İş Kulübü eğitimi interaktif olarak verildi.