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Kulüp çalışması tamam

SORGUN Gençlik Derneği tarafından, İş-Kur İl Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen ‘İş’te Genç İş’te Yozgat’ projesi kapsamında düzenlenen ‘İş Kulübü’ etkinliği tamamlandı.

Kulüp çalışması tamam

SORGUN Gençlik Derneği tarafından, İş-Kur İl Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen ‘İş’te Genç İş’te Yozgat’ projesi kapsamında düzenlenen ‘İş Kulübü’ etkinliği tamamlandı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 03:55
Kulüp çalışması tamam

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Yozgat İş-Kur İl Müdürlüğü ortaklığında Gençlik Politikaları programı kapsamında yürütülen projesi kapsamında düzenlenen İş Kulübü etkinliğine 15 genç katıldı. Etkinlikte, ‘hedef belirleme, iç motivasyon, başarı, beynin çalışma prensipleri, cv hazırlama, mülakat teknikleri, iş görüşmesi, telefon görüşmesi, işveren beklentileri, iş arama kanalları, beden dili’ gibi bir çok alanda aktivitelerin uygulanmasıyla kişilerin iş arama becerileri geliştirildi. Gençlerin iş arama becerilerini geliştirmeyi hedefleyen İş Kulübü eğitimi interaktif olarak verildi. 

Anahtar Kelimeler:
Kulüp çalışması Tamam
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