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Kültürümüzü tanımak için geldiler

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanan ‘Kültürümüz kimliğimiz’ başlıklı proje kapsamında Portekiz’den gelen iki gönüllü, kültürümüz konusunda bilgi edinecek.

09 Mart 2021 Salı 00:18
Kültürümüzü tanımak için geldiler

Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürüttükleri ‘Kültürümüz Kimliğimiz’ başlıklı proje kapsamında Portekiz'den Rita ve Francisca isimli gençlerin 2 ay süreyle gönüllülük yapmak üzere Sorguna gelerek, gönüllülük faaliyetlerine başladıklarını söyledi. Uğuz, ‘’Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir’’ dedi. Uğuz, gönüllülerin Yozgat il genelinde, diğer kurum kuruluşların işbirliğinde özellikle dezavantajlı gençlerin serbest zamanlarını verimli bir şekilde geçirmeleri için yapılacak sanatsal, kültürel, sportif ve çeşitli etkinliklerle ilgili İngilizce eğitimler düzenleyeceklerini kaydetti. Uğuz, ‘’Gönüllülük programı, gençlerin yeterlilik geliştirmelerine, sosyal açıdan ilgili konularda farkındalık kazanmalarına, özellikle akran öğrenimi aracılığıyla yeni kültürler, alışkanlıklar ve yaşam tarzları keşfetmelerine katkı sağlayacak. Kültürlerarası diyalogu, sosyal içermeyi, dayanışmayı, hoşgörüyü teşvik edecek ve ön yargıları kırılmasına katkı sağlayacak. Program ile elde edilen deneyim sonucunda, gönüllülere Youthpass sertifikası verilecektir. Bu sertifika, katılımcıların bireysel öğrenme, uyum sağlama ve gelişme sürecini yansıtmaktadır. Avrupa Dayanışma Programına katılan gençler, bu sertifika ile iş görüşmelerinde ve eğitim hayatlarının başvuru süreçlerinde önemli bir avantaja sahip olacaktır’’ diye konuştu.

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Kültürümüzü Tanımak Için Geldiler
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