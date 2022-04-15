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Kültürler buluşması

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Destek Merkezi’nde bulunan yabancı çocuklar ile birlikte Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları kültür buluşmaları kapsamında iftar programında bir araya geldiler.

15 Nisan 2022 Cuma 00:26
Kültürler buluşması

Sporcu Eğitim Merkezi’nde bir araya gelen güreşçiler ile yabancı çocuklar birbirleri ile kaynaşıp sohbet ederken, aynı sofrada yemek yiyip, oruçlarını açtılar. Yozgatlı ilahi sanatçısı Recep Kunduz gözetiminde Yozgat Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan bendir kursunda da eğitim gören Çocuk Destek Merkezi’nde kalan yabancı çocuklar, Sporcu Eğitim Merkezi’nde iftar öncesinde de mini ilahi konseri verdiler. Oldukça beğeni toplayan yabancı uyruklu çocukların söyledikleri ilahilere Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Beytullah Karadavut ile birlikte sporcular da eşlik etti. Yozgatlı İlahi Sanatçısı Recep Kunduz, Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Destek Merkezi’nde bulunan yabancı çocuklara yönelik bendir kursu açtıklarını söyledi. Kursa katılan yabancı çocuklar ile birlikte Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi’nde kalan güreşçilerle bir araya geldiklerini ve kültür buluşması yaptıklarını dile getiren Kunduz, ‘’Bendir eğitimi verdiğimiz çocuklarımız burada bendirlerini çalıp ilahiler söylediler. Güreşçi kardeşlerimiz ile tanışıp, konuşup, kaynaştılar. Birbirleri ile sohbet edip neler yaptıklarını öğrendiler. Kültür buluşmaları kapsamında yaptığımız bu programda bizleri misafir eden Yozgat Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Beytullah Karadavut hocamıza da teşekkür ediyorum’’ dedi. 

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