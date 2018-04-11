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Kültürel etkinliklere devam

YOZGAT İlim Yayma Cemiyeti Şube başkanlığı, eğitim alanındaki faaliyetleriyle göz kamaştırıyor.

Kültürel etkinliklere devam

YOZGAT İlim Yayma Cemiyeti Şube başkanlığı, eğitim alanındaki faaliyetleriyle göz kamaştırıyor.

11 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Kültürel etkinliklere devam

Dernek şubesine bağlı olarak öğretim hizmeti veren Necip Fazıl Erkek Öğrenci Yurdu’nda barınan öğrenciler, kendilerini her hafta bir kültürel etkinlik gerçekleştiriyor. SODES kapsamında yürütülen projeyle, öğrencilerin bakış açısını değiştiriyor. İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Ahmet Topuz, Kalkınma Bakanlığı SODES programı kapsamında kültürel etkinlik ve kursların devam ettiğini söyledi. Topuz, “Amacımız gençliğe genç beyinlere faydalı olmak’’ dedi.
Yönetim kurulu üyelerinden Nurullah Nurdoğan da, kursların yoğun bir şekilde devam ettiğine vurgu yaparak, ‘’Zinde Bir Gençlik adıyla yürüttüğümüz DODES projesi, derneğin öğrenci yurdunda barınan öğrencilerin bilgi, kültür, beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına ışık tutmaktadır’’ diye konuştu.
Diğer yanan, proje kapsamında, ebru, satranç, ok atma, yüzme, bağlama, voleybol, futbol branşlarındaki kurslara katılımın ve ilginin yoğun olduğu belirtildi. Proje kapsamında, alınan spor malzemeleri kursiyerlere mütevazı bir tören kapsamında teslim edildi.

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