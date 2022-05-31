İmzalanan protokol çerçevesinde Fatma Temel Turhan ve Erdoğan Akdağ Ortaokulu 4, 5 ve 6’ıncı sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan proje kapsamında düzenlenen şenliğe İl Müftüsü Ali Gülden, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, Müftü Yardımcıları, Öğretmenler, Koordinatörler ile öğrenciler ve velileri katıldı. Bilal Şahin Külliyesinde yapılan şenlik Kur’an Tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Ali Gülden, projenin amacının öğrencilerin millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren ve kendi yaşantılarında inşa eden fertler olmalarına, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim sahibi, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Gülden, Proje kapsamında 16 hafta boyunca çocukları, sevgi, saygı, yardımseverlik, affetmek, doğruluk, sorumluluk, sabır, adalet gibi değerleri kazanıma çevirmek amacıyla; fidan dikimi, şehitlik ziyareti, film eleştirisi, kitap kritiği, cami ziyareti, teravih ibadeti, iftar, yüzme, basketbol, futbol, voleybol gibi birçok aktiviteyi öğretmenleri ve gençlik koordinatörleri rehberliğinde icra ettiklerini belirtti. Bu kapsamda birçok değeri kazanıma çeviren öğrenciler ile velileri “Kültür Şenliği” programı ile “cami gölgesinde” bir araya getirdiklerini dile getiren Gülden, ‘’Bugün proje çerçevesinde yapılan sportif aktivitelerde ve burada oynanacak oyunlarda dereceye giren takımlarımıza ve öğrencilerimize ödülleri verileceğiz. Üç kurumun paydaş olarak yürüttüğü bu proje önümüzdeki dönemlerde daha geniş bir halkaya hitap ederek faaliyetlerine devam edecek’’ dedi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz ise ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ Projesinin Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalana protokol kapsamında Türkiye genelinde 48 ilde belirlenen 187 okulda hayata geçirilen Yozgat’ta da 3 ilçede 5 okulda uygulandığını vurguladı. Gençlik alanında hizmet veren devletimizin önemli kurumlarından Milli Eğitimin, Gençlik ve Spor Bakanlığının ve Diyanet İşleri Başkanlığının böyle bir projeyi beraber yürütmeleri çok kıymetli ve değerli olduğunun altını çizen Sapmaz, ‘’Bu projenin yürütülmesinde destek olan başta devlet büyüklerimiz olmak üzere, Eğitim Gönüllülerimize, Din Gönüllülerimize ve Gençlik Lideri ve Gönüllülerimize yürekten teşekkür ederim. Bu süreçte gençlerimiz, yaşayarak oyunlar içinde değerlerimiz öğrenmeye çalıştılar. En büyük değerin, Çevreye duyarlı olma çevre derken de, doğaya, insanlara ve hayvanlara duyarlı olmayı ‘Yaratılanı yaratandan dolayı sevmeyi ve saygı duymayı’ öğrendiler’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından şenlik programına geçildi. Programda öğrenciler tarafından milli, manevi, insani ve kültürel değerlerimizin yansıtan Halat Çekme, Mendil Kapmaca, Yumurta Taşıma, Çuval ve Yoğurt Yarışı gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmalar sonrasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Haber Merkezi