Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1376
ALTIN
454.496
DOLAR
8.1429
STERLİN
11.2118
EURO
9.7024

Kültür öyküsü anlatıldı

SARIKAYA İlçesinde öğretmenler tarafından hazırlanan ‘Yozgat’ın Kültür Öyküsü’ isimli proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, gazetemiz yazarlarından araştırmacı Osman Karaca konuk olarak katıldı.

13 Nisan 2021 Salı 00:40
Kültür öyküsü anlatıldı

Karaca, Yozgat’ın bilinmeyen yönleriyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Sarıkaya Fatih İlkokulu Sınıf öğretmeni Didem Köse, proje ortakları Barbaros İlkokulundan Öğretmen Yasemin Köksal, Şehit Metin Aslan İlkokulu’ndan Öğretmen Bekir Köksal, Tanju Kurt, Hafize Doğan, Zübeyde Hanım Anaokulundan Öğretmen Ayşe Başa, Ayşe Yağmur, Vesile Uyulan tarafından yürütülen proje kapsamında etkinlikler devam ediyor. Projenin Nisan ayı etkinlikleri kapsamında, gazetemiz yazarlarından Araştırmacı Osman Karaca video/konferans yöntemi ile katıldığı etkinlikte, ‘Yozgat'ın Bilinmeyen Yönleri ve İlkleri’ konulu bilgiler aktardı. Etkinliğe, öğrenciler, öğretmenler, öğrenci velileri ve ilçe halkı ilgi gösterdi. •Seyfettin Sağla•

Anahtar Kelimeler:
Kültür öyküsü Anlatıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MiSAFiR KABUL ETMEYiN!
MiSAFiR KABUL ETMEYiN!
KADIN ÜRETiCiLERE DESTEK
KADIN ÜRETiCiLERE DESTEK
Demirsoy’dan bir eser daha
Demirsoy’dan bir eser daha
Değerli taşlara ilgi artıyor
Değerli taşlara ilgi artıyor
Ramazan yardımı
Ramazan yardımı
Soğuk hava ağaçları etkiledi
Soğuk hava ağaçları etkiledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim