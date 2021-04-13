Kültür öyküsü anlatıldı

Karaca, Yozgat’ın bilinmeyen yönleriyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Sarıkaya Fatih İlkokulu Sınıf öğretmeni Didem Köse, proje ortakları Barbaros İlkokulundan Öğretmen Yasemin Köksal, Şehit Metin Aslan İlkokulu’ndan Öğretmen Bekir Köksal, Tanju Kurt, Hafize Doğan, Zübeyde Hanım Anaokulundan Öğretmen Ayşe Başa, Ayşe Yağmur, Vesile Uyulan tarafından yürütülen proje kapsamında etkinlikler devam ediyor. Projenin Nisan ayı etkinlikleri kapsamında, gazetemiz yazarlarından Araştırmacı Osman Karaca video/konferans yöntemi ile katıldığı etkinlikte, ‘Yozgat'ın Bilinmeyen Yönleri ve İlkleri’ konulu bilgiler aktardı. Etkinliğe, öğrenciler, öğretmenler, öğrenci velileri ve ilçe halkı ilgi gösterdi. •Seyfettin Sağla•