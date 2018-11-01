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Kültür Merkezi tamamlanıyor

SORGUN ilçesinin Doğankent beldesinde belediye tarafından yapılan kültür merkezi tamamlanıyor.

Kültür Merkezi tamamlanıyor

SORGUN ilçesinin Doğankent beldesinde belediye tarafından yapılan kültür merkezi tamamlanıyor.

01 Kasım 2018 Perşembe 07:25
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Kültür Merkezi tamamlanıyor

oğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, 2 bin 238 olan belde nüfusunun yaz aylarında iki katını geçtiğini ifade etti. Beldede kültür salonu olmamasının eksikliğini yaşadıklarını dile getiren Sungur, "Yazın bu nüfus 5 binin üzerine çıkıyor. Birçok hemşerimiz başka illerde, başka ülkelerde ikamet ediyor ve bu insanlar yaz mevsimini veya yıllık izinlerini geçirmek için beldemize geliyor. Etkinlik düzenleyeceğimiz bir yoktu. Bu sebeple içerisinde düğün salonu, konferans salonu, evlendirme salonu, meslek edindirme atölyeleri ve sergi alanları bulunduğu kültür merkezimizi yaptık. Meslek edindirme atölyelerinde beldemiz kadınlarına yönelik kurslar açılarak istihdam sağlamayı düşünüyoruz. Yakın zamanda da kültür merkezimizi hizmete açacağız" dedi.

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Kültür Merkezi Tamamlanıyor
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