Kültür Merkezi'nde çalışmaların sonuna gelindi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi ortaklığıyla yapılan ‘Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi Projesi’ protokolünün imzalanmasının ardından başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi. Başkan Celal Köse, ‘’Sevgili çocuklar, kıymetli gençler; Verimli zaman geçireceğiniz, robotik kodlama öğreneceğiniz, sanat icra edip Akıl ve Zeka Atölyesi'nde kendinizi geliştireceğiniz Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezimizde çalışmalarımız hız kazandı. Buluşma noktamız, artık burası olacak’’ dedi.