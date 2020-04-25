Kültür Mantarını sevdik

Son dönemlerde sofraların vazgeçilmezleri arasında yerini alan, besleyici özelliği, düşük kalorili olması, B12, C vitaminlerinin yanı sıra fosfor, potasyum, bakır, protein açısından zengin olması, uygun fiyatı ile mutfaklardan eksik edilmeyen mantar üretimi Yozgat bölgesin önemli bir yer edindi. Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan mantar üretim tesisinde kayın mantarı üretimi yapılırken, öğrenci ve üreticilere örnek teşkil etmek amacıyla kurulan tesiste ilk hasat önceki yıllarda yapıldı. Kayın mantarı türünün herkes tarafından kültür mantarı olarak bilinen beyaz şapkalı mantardan sonra en fazla üretilen ve tüketilen mantar türü olduğu kaydedildi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü tarafından verilen destek ile Yozgat’ta ilk kez bilgisayarlı tam otomasyon sistemiyle donatılmış, yaklaşık 200 ton kapasiteli mantar çiftliği kuruldu. Sorgun ilçesinin Çiğdemli Beldesi’nde özel bir firma tarafından 680 metrekare alanda yılda 45 ton istiridye mantarı yetiştiriliyor. Buğday samanı, kepek ve talaş karışımıyla oluşan istiridye mantarı en çok şeker hastalığına iyi geldiğine dikkat çekildi. Mantarın diğer ürünlere göre daha karlı bir ürün olduğu, yılda 5-6 kez ürün alındığı hatırlatıldı. Küçücük bir alanda buğdaydan elde edilen gelirden çok daha fazla gelir elde edilebildiği kaydedildi. İnsanların ekonomilerine katkı sağlayan önemli bir uğraş alanı olarak kabul edilen mantar üretiminde atıl alanların kullanıldığının da altı çizildi.