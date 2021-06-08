Kültür Kitabı masaya yatırıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi’nin ortaklaşa olarak basımını planladığı 3 cilt halindeki Yozgat Tarihi ve Kültürü kitabının ile ilgili olarak Vali Ziya Polat Başkanlığında, ilgililerin katılımı ile kitap içeriğinin belirlenmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda kitapta nelerin yer alacağı, neler yapılması gerektiği konularından bilgi alış verişinde bulunuldu. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’a gelecek nesillere aktarılabilecek en büyük yatırımlardan birinin üç cilt halinde çıkarılacak olan bu kitabın olduğunu söyledi. Vali Polat, Bu çalışma kapsamında değerli hocalar ile Yozgat ile ilgili bilgi sahibi olan büyüklerden de destek almak ve bu projenin içerisinde yer almalarını istemek amacıyla böyle bir toplantı yaptıklarını dile getirdi. Yozgat’ın tarihi, kültürü, turizmi konusunda elimizde çok büyük bir kaynak olabilecek bir kitabın ortaya çıkacağını düşündüklerini vurgulayan Polat, ‘’Hedefimiz 1 yıl içerisinde yayınlamak. Geçmiş dönemlerde bu konuda çalışmalar yapılmış, başlanmış ancak bazı nedenlerden dolayı çalışmaların yarıda kaldığını biliyoruz. Vali Gökhan Sözer döneminde başlayıp Amir Çiçek döneminde devam ettiğini ve daha sonra tayinler ve başka nedenlerden dolayı bu çalışmanın durduğunu biliyoruz. Biz konuda da projemizin devam etmesi için Üniversitemiz, Belediyemiz ve Valiliğimiz protokolümüzü imzaladık ki, yarın tayinler de olsa, başka sıkıntılar da olsan devletin devamlılığı ile bu işin biteceğine umut ediyoruz’’ dedi.