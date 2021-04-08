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Kültür Çarşında hummalı çalışma

YENİFAKILI İlçesinde ikamet eden Kırgız Türklerinin mesleki faaliyetlerini yürütebilmelerine yönelik hazırlanan proje kapsamında tesis edilmesi planlanan ‘Kırgız Kültür Çarşı’ ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

08 Nisan 2021 Perşembe 00:19
Kültür Çarşında hummalı çalışma

Yenifakılı Kırgız Kültür Derneği tarafından, Yenifakılı Belediyesi ve Yenifakılı Kaymakamlığının desteği ile ortaklaşa yürütülen projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen alanda konteynerlerin sökülüp taşınması yapıldı. Konteynerlerin oturtulacağı zemin düzenlenip beton atılmaya başlandı. Belediyenin katkısıyla 42 metre küp beton atıldı, önümüzdeki günlerde montaj çalışmalarına başlanacağı açıklandı. Kırgız Türklerinin canla başla çalıştığı Kırgız Kültür Çarşısı inşaatı tamamlandığında 10’dan faza halı dokuma tezgâhı ile el sanatları üretici satanlarında üretim yapılacak.  

Anahtar Kelimeler:
Kültür Çarşında Hummalı çalışma
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