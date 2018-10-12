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Kuleye yoğun ilgi

KADIŞEHRİ ilçesinde belediye tarafından yaptırılan '15 Temmuz Kulesi' vatandaşların akınına uğruyor.

Kuleye yoğun ilgi

KADIŞEHRİ ilçesinde belediye tarafından yaptırılan '15 Temmuz Kulesi' vatandaşların akınına uğruyor.

12 Ekim 2018 Cuma 07:07
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Kuleye yoğun ilgi

15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen darbe girişimini zihinlerde canlı tutmak amacıyla yapılan '15 Temmuz Kulesi' hem ilçe halkının hem de ilçeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilen '15 Temmuz Kulesi'nin haftanın her günü hizmet verdiğini söyleyen Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, "İnsanlarımız 15 Temmuz Kulesi'ne geldiklerinde o hain geceyi hatırlayıp unutmamaları amacıyla 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları ortaya koyan fotoğrafları kulenin içerisinde görecekler’’ dedi.

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Kuleye Yoğun Ilgi
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