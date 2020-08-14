Kule çürük değil!

YOZGAT eski Belediye Başkanı Kazım Arslan, Eskipazar Mahallesi’nde ‘kaidesi çürük, yıkılma tehlikesi var’ gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından sökülen saat kulesiyle ilgili tartışmalara, kendi sosyal hesabından açıklık getirdi. Arslan, ‘’O saat kulesinin o noktaya hangi maksatla yapıldığını bilmeyen, o projenin devamını araştırmayan, sormayan, bilenlerden öğrenmeyen bir anlayış tabii ki yıkacaktır’’ diyerek, yıkıma olan tepkisini dile getirdi. ‘’O kule bir işaret fişeğiydi’ diyen Arslan, 60 senedir belediyenin hiç uğramadığı Eskipazar Mahallesi’nin şehirle bütünleşme, şehir olma yolundaki ilk adımı olduğunu kaydetti. Arslan, saat kulesinin çürük olmadığının da altını çizerek, ‘’Etrafında oluşacak meydan, üç tarafından geçen duble cadde, üst tarafındaki nikah dairesi, biraz daha üstündeki namazgah camii etrafındaki eski Yozgat Sokağı, eski bölge trafik karşısındaki 6 dönümlük yeni yeşil alan ve kuleden Yozgatpark'a bağlanan duble cadde ile birlikte Eskipazar ve Şeyhosman şehir olacaktı. Zaten Eskipazar'ın girişinden itibaren düzenleme başlatılmış, cadde genişlemiş, parklar yapılmış aydınlanmıştı. Vizyonu olmayan bir anlayış şikayet ederek, yıkarak nelere engel olduğunun farkında mıdır, bilmiyorum. O kafa farkında değilse bile sanırım Eskipazar ve Şeyhosman farkındadır. Sorsalardı biz de anlatırdık’’ ifadelerini kullandı.