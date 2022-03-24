Eski Askerlik Şubesinde, Yozgat İl Müftülüğü’nde görevli Vaize Saliha Gülnur Uzuner tarafından gerçekleştirilen sohbete kadınlar katıldı. Farklı konuk ve konukların konuşmacı olarak katıldığı programda bu hafta ‘Kul hakkı ve Kul olma bilinci’ konusu ele alındı. Katılımcılara kul hakkında bilgiler veren Uzuner, bir kimse bir kimsenin hakkını yer, malını çalar, hırsızlık yapar ise bunun büyük vebali olduğunu ve kul hakkını işlediğini söyledi. Kul hakkının pek çok sebebe bağlı olarak işlenebileceğine dikkat çeken Uzuner, ‘’Dolayısıyla bir kişinin istenmediği bir şey yapması, onunla alay etmek, küçük düşürmek, başkasının yanında aşağılamak, rencide etmekte bir kul hakkıdır’’ dedi.