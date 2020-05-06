Kuğuların keyfi yerinde

Korona virüsü ile mücadele kapsamında terminale gelen yolcu sayısının yok denecek kadar az, havuz kenarındaki işyerlerinin kapalı olması Kuğuların keyfini kaçırmadı. Havuz kenarından yiyecek atıp, fotoğraf çekinmek isteyenler nedeniyle havuz suyundan çıkamayan, sadece güneşlenebilmek için havuz ortasındaki adacıktaki yuvalarına çıkabilen Kuğular, meydanı boş bulunca havuzun dışına çıkıp, çimlerden de beslenme imkanı buldular. Yozgat Belediyesi ekipleri, günlük yiyeceklerini belirli saatlerde verdikleri, o nedenle yiyecek konusunda sorun da yaşamayan Kuğular, mutlu bir dönem geçiriyor. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)