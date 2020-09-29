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Kuduz uyarısı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, köpek ve kedilerin her yıl aşılanmasının, kuduz hastalığın insanlara bulaşımının engellenmesi açısından önemli olduğunu hatırlattı.

29 Eylül 2020 Salı 00:03
Kuduz uyarısı

Yapılan duyuruda, ‘’Beslediğimiz kedi ve köpeklere her yıl kuduz aşılarını yaptırarak hayvanlarımızı, kendimizi ve toplumu kuduzdan koruyabiliriz’’ denildi. Herhangi bir kuduz riskli temas sonrasında; en önemli adımın yaranın bakımı olduğuna dikkat çekildi. ‘’İyi bir yara bakımı, kuduz virüsü geçişini azaltmadaki en etkili yöntemdir ve mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. Tüm yaralanmalarda yara yeri derhal bol akarsu ve sabunlu suyla iyice yıkanmalı ve sağlık kuruluşlarına müracaat edilmelidir’’ uyarısı yapıldı.
DÜNYA 
KUDUZ GÜNÜ
Yozgat Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu da, hayvanlardan insanlara geçen öldürücü bir hastalık olan kuduza dikkat çekerek, evcil hayvanların, vahşi hayatın ve çiftlik hayvanlarının eş zamanlı aşılanmasını birleştiren bütüncül bir yaklaşımın uygulamaya konulması gerektiğini söyledi. Anteplioğlu, Dünya Kuduz Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, kuduzun özellikle sınır tanımayan bir hastalık olduğunu akılda tutarak ortadan kaldırılması için uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde iş birliğine devam edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. 

Anahtar Kelimeler:
Kuduz Uyarısı
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