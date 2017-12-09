-KUDÜS’Ü VERMEYİZ!

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı ve bazı sivil toplum kuruluşları Cuma namazının ardından farklı alanlarda eş zamanlı protesto açıklaması gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanlığı, basın açıklamasını Büyük Cami önünde Cuma namazının ardından yaptı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı ve vatandaşlar katıldı. İl Başkanı Celal Köse, ABD’nin en kısa zamanda bu karardan vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Başkan Köse, Türkiye’nin Kudüs’ün mahremiyetine yönelik saldırılara karşı tepkisini sonuna kadar göstereceğine vurgu yaptı. Açıklamanın ardından vatandaşlar sloganlar eşliğinde Büyük Cami’den Saat Kulesi’ne kadar yürüyerek dağıldı. Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü’nde bulunan camide de Cuma namazının ardından basın açıklaması yapıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına mensup öğrenciler bir araya gelerek ABD ve İsrail’in açıklamalarını sert bir dille telin ederek, Kudüs’ün İslam beldesi olduğuna vurgu yaptılar.