Kudus’e özgürlük mitingine destek

Yozgat'ta Memur-Sen önderliğinde sivil toplum kuruluşları, Cumhuriyet Alanı’nda toplanarak Ankara Anadolu Meydanı'na düzenlenen 'Kudüs'e özgürlük insanlığa barış' mitingi için Ankara'ya gitti. Yozgat'tan yaklaşık 200 sivil toplum kuruluşu üyesinin katıldığı mitingde Kudüs’e özgürlük taleplerinin iletildiğini bildiren Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, Kudüs'ün bir barış şehri olduğunu haykırdıklarını kaydetti. Kudüs'ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu da belirten Şerefli, herkesin bu konuda daha bilinçli ve dirençli olması gerektiğini vurguladı. Şerefli, ‘’Kudüs bizim kutsalımızdır. Kudüs ve oradaki Filistin halkının haklarını savunmak adına ve Dünya’ya sesimizi duyurmak adına her zaman meydanlarda olacağız" dedi.