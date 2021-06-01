Küçükbaşlarda aşılıma dönemi

Hayvancılık sektörünün son yıllarda ivme kazandığı Yozgat il genelinde dünyaya gelen 110 bin civarındaki kuzu ile oğlağın hastalıklara karşı aşılanıp, kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yozgat il genelinde geçen yılsonu itibariyle, 290 bin 640 koyun, 49 bin 360 keçi olmak üzere toplam 340 bin olan küçükbaş hayvan varlığı bu yılın ilk 4 aylık döneminde 305 bin koyun, 54 bin 100 kıl keçisi olmak üzere toplam 360 bin küçükbaşa yükseldi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yeniden oğlak ve kuzuların sağlıklı gelişmelerini sağlamak amacıyla küpe takıp, kayıt altına alma çalışmalarının yanında Veba ve Brucella hastalıklarına yönelik aşılama çalışmalarına da hız verdi. İl genelinde 60 civarında veteriner hekimin katılımı ile sürdürülen aşılama, kayıt ve küpeleme çalışmasıyla hayvanların bakanlık tarafından oluşturulan kayıt sistemine kayıtlarının yapıldığı bildirildi. 2010 yılından itibaren küpesiz, kayıtsız koyun ve keçilerin sevkine izin verilmediği de hatırlatılarak, koyun ve keçilerine küpe taktırarak aşılama işlemlerini yaptıran yetiştiricilere Koyun Keçi Yetiştirici Birliğine üye olmak şartıyla hayvan başına çeşitli destekleme ödemelerinin de yapıldığının altı çizildi. Yozgat’ta Ağustos ayından itibaren ise, besicilerin taleplerine bağlı olarak Çiçek hastalığına karşı aşılama çalışması yapılacağı açıklandı.