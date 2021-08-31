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Yozgat
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Küçükbaş hayvanlara küpe

Yozgat’ta Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal alanları ziyaret ederek, il genelinde bulunan 56 bin 487 keçi, 357 bin 743 koyun olmak üzere toplamda 414 bin 230 baş küçükbaş hayvanı kayıt altına alıp, küpesini takmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

31 Ağustos 2021 Salı 00:42
Küçükbaş hayvanlara küpe

Son yıllarda hayvancılık sektörünün hızlı bir şekilde gelişim gösterdiği Yozgat’ta mevcut 56 bin 487 keçi, 357 bin 743 koyun olmak üzere toplamda 414 bin 230 baş küçükbaş hayvanın sağlıklı gelişimlerini sürdürülmesi amacıyla başlatılan çalışmalara da hız verildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler kırsal bölgeleri gezerek, küçükbaş hayvanları sağlık kontrolünden geçiriyor, besicilerle sohbet edip, sorunlarını dinleyip, bilgilendirme bulunuyor. Bununla birlikte küçükbaş hayvanlar kayıt altına alınıp, küpeleri takılıyor. 
Yozgat’ta toplamda 357 bin 743 küçükbaş hayvandan 120 binin üzerinde kuzu ve oğlağın da aşılanıp, kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalar yapıldığı bildirildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, oğlak ve kuzuların sağlıklı gelişmelerini sağlamak amacıyla küpe takıp, kayıt altına alma çalışmalarının yanında Veba ve Brucella hastalıklarına yönelik aşılama çalışmalarını da yürüttüklerini açıkladı. İl genelinde 60 civarında veteriner hekimin katılımı ile sürdürülen aşılama, kayıt ve küpeleme çalışmasıyla hayvanların bakanlık tarafından oluşturulan kayıt sistemine kayıtlarının yapıldığı kaydedildi. 
Yozgat’ta 2010 yılından itibaren küpesiz, kayıtsız koyun ve keçilerin sevkine izin verilmediği de hatırlatıldı. Koyun ve keçilerine küpe taktırarak aşılama işlemlerini yaptıran yetiştiricilere Koyun Keçi Yetiştirici Birliğine üye olmak şartıyla hayvan başına çeşitli destekleme ödemelerinin de yapıldığı bildirildi. Yozgat’ta Ağustos ayından itibaren, besicilerin taleplerine bağlı olarak Çiçek hastalığına karşı aşılama çalışması yapıldığı öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:
Küçükbaş Hayvanlara Küpe
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