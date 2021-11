Küçükbaş hayvancılık gelişiyor

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta küçükbaş hayvancılığı geliştirip, köylerde yaşayan nüfusun artması amacıyla uygulamaya konulan ‘Bozok yaylasında yaşamak için bir sürü nedenim var’ projesinde ikinci aşamaya geçildi. Yozgat Valiliğinde düzenlenen törenle Ziraat Bankası ile kredi sözleşmesi imzalandı. Yozgat Valisi Ziya Polat, ilk yılını tamamlanan projenin süresinin bir yıl uzatılmasının uygun bulunduğunu söyledi. Polat, bugüne kadar toplam 369 çiftçinin proje başvurusunda bulunduğunu, bunlardan 228’inin hayvan alımına onay verildiğini bildirdi. Polat, 182 başvuru sahibine toplam 26 milyon 883 bin 775 lira kredi verildiğinin altını çizdi. Polat, ‘’Koyunculuk, ülkemizin hemen her coğrafyasında yaygın olarak yürütülebilen bir hayvancılık faaliyetidir. Koyun yetiştiriciliği kurak ve tarım için elverişli olmayan bölgelerin kalkınmasında, Yozgat gibi meraları zengin olan illerde tarım ve hayvancılığa yönelik istihdamın artırılmasında önemli bir yer tutmaktadır. Koyun ağıllarının büyükbaş hayvancılık için kullanılan ağırlara göre daha az maliyetli olması, hayvan bazında daha az iş gücü gerektiriyor olması, kısırlık oranının büyükbaş hayvanlara göre çok daha düşük olması, ikizlik oranı, yılda iki kez gebe kalma imkanının bulunması, her an paraya çevrilebilecek bir materyal olması başlıca avantajlarıdır’’ dedi. Yozgat’ın coğrafi yapısı ve geçmişten gelen hayvancılık kültürü nedeni ile küçükbaş hayvancılıkta söz sahibi illerden biri olduğuna vurgu yapan Vali Polat, Yozgat’ta 340 bin olan koyun varlığının projeyle birlikte 2021 yılı itibarı ile 370 bine ulaştığını bildirdi. Polat, Yozgat il genelinde kaliteli damızlık hayvanların yetiştirilmesi amacı ile yürütülen ıslah projeleri, 2020 yılında uygulamaya konulan ‘Bozok yaylasında yaşamak için bir sürü nedenim var’ projesi ile birlikte küçükbaş hayvancılığın 2021 yılından itibaren hızlı bir atılım gösterip, hayvan varlığında yüzde 10’lara varan bir artış sağlandığına dikkat çekti. Polat, ‘’Daha da önemlisi işletmelerdeki, ihtiyaç fazlası dişi hayvanların kesime gönderilmesi engellenmiştir. Devam eden projeler ile birlikte işletmelerin yem giderlerini azaltmaya yönelik yem bitkisi ekilişlerinin artırılması ve desteklenmesi, yeni işletmelerin kurulmasına yönelik destek ve projeler ile ilimizin hem küçükbaş hayvan varlığı arttırılması ve küçükbaş hayvan varlığımızın da nihai hedefimiz olan 500 binin üzerine çıkarılması hedeflenmektedir’’ diye konuştu.Konuşmanın ardından hazırlanan kredi protokolü imzalandı. •Sümeyye İlhan•