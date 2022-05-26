‘Küçük Yazarlardan Büyük Hikayeler’

Atatürk İlkokulunda öğrenciler proje koordinatörü Abdullah Düğer öncülüğünde kitap yazma uygulaması gerçekleştirdi. Öğrenciler, hazır görseller ile zenginleştirilen taslak üzerinden zihinlerinde tasarladıklarını kağıda dökerek ilk kitaplarını yazdılar.
•Haber Merkezi•
26 Mayıs 2022 Perşembe 00:49
Atatürk İlkokulunda öğrenciler proje koordinatörü Abdullah Düğer öncülüğünde kitap yazma uygulaması gerçekleştirdi. Öğrenciler, hazır görseller ile zenginleştirilen taslak üzerinden zihinlerinde tasarladıklarını kağıda dökerek ilk kitaplarını yazdılar.