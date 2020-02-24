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Kuaförlere Milli Eğitim

YOZGAT İl genelinde faaliyet gösteren Bay-Bayan kuaförlerine yönelik ücretsiz eğitim verilecek.

24 Şubat 2020 Pazartesi 03:30
Kuaförlere Milli Eğitim

 Yozgat Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı tarafından davet edilen milli takım kuaför eğitmenleri, ücretsiz olarak Yozgat İl genelinde faaliyet gösteren Bay-Bayan Kuaförlerine eğitim verecek. Yozgat Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Sedat Güneş, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu milli takım eğitmenlerini Yozgat'a davet ettiklerini söyledi. Davetlerini geri çevirmeyen Milli Takım eğitmenlerinin 3 Mart Salı gün Yozgat'ta eğitim vereceklerinin altını çizen Güneş, ''Bu Yozgat il genelinde kuaförlük mesleğini yürüten meslektaşlarım için büyük bir avantaj. Milli Takım Eğitmenleri 3 Mart tarihinde saat 13.00'da Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi salonunda uygulamalı olarak eğitim verecek. Sürekli yenilenen ve modernize edilen kuaförlük mesleğinde Milli takım eğitmenleri yeni kuaförlük teknikleri ve neler yapılması noktasında uygulamalı olarak Yozgatlı bay ve bayan kuaförlerimize eğitim verecekler. Milli takım eğitmenleri topuz eğitmeni Yurda Çam Salman, Türban Eğitmeni Zeynep Görgen, Saç Tasarımcısı Kemal Sülük ve Makyaj Eğitmeni İhsan Akbuluk kendi uzmanlık alanları ile ilgili uygulamalı bilgiler verecekler. Ben Yozgat il genelinde faaliyet gösteren tüm bay ve bayan kuaför arkadaşlarımı 3 Mart Salı günü saat 13.00'da Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi Salonunda yapılacak olan uygulamalı kuaförlük eğitim programına davet ediyorum'' dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kuaförlere Milli Eğitim
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