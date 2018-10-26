KRiZLERi ANLATTI

rslan, Türkiye’nin anayasal tarihi uzun yıllara dayansa da krizlerin ve darbelerin anayasaların yapımında veya değiştirilmesinde belirleyici bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Arslan, anayasa tarihimizin geçmişine bakıldığında o dönemin anayasa kimliğinin krize karşı bir tepki olarak ortaya çıkarıldığını, tüm anayasaların krizlerden çıkış olarak görüldüğünü ifade etti. Arslan, ‘’1876 Kanun-i Esasi, 1921 Teşkilat-ı Esasiye, 1924 Anayasası, 1960 Darbesi ve 1961 Anayasası, 1982 Anayasası belirli krizler ve darbeler sonucunda oluşturulmuştur. Türkiye’nin anayasal kimliği bütün bu değişikliklere rağmen çok büyük ölçüde değişmedi. Çünkü anayasa, hakim olan değerlerin bütünüdür. Bu ise geçmiş dönemlerin hesaplaşmasıyla oluşmaktadır. Türk anayasal kimliğin temelini hukukun üstünlüğü ilkesi oluşturur. Eşitlik adalet ve kuvvetler ayrılığı gibi değerler ise bu temeli pekiştirir’’ dedi.

Arslan, anayasa kimliğinin sağlam, çağa ayak uydurabilir, belirli ölçüde esnek ve toplumsal değerlere uyumlu olması durumunda süreklilik kazanacağını dile getirdi. Prof. Dr. Zühtü Arslan, krizler karşında dayanaklı bir anayasanın ülkenin değerleri tercihleri, ilkelerinin içinde barındıran yatay etkileşim, ülkenin içinde bulunduğu coğrafya ve evrensel değerlerini içeren dikey etkileşimle oluşacağını sözlerine ekledi. Program sonunda katılımcılardan gelen soruları cevaplayan Anayasa Mahkemesi Başkan Prof. Dr. Zühtü Arslan’a Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, günün anısına plaket taktim etti. Arslan, etkinlik öncesinde Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey’i makamında ziyaret etti. Karacabey, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin genel durumu hakkında bilgiler verdi.

