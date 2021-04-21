Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmak, ilköğretime hazırlamak, özellikle çalışan anne ve babaların destekçisi olmak için hazırlamış olduğumuz Kreş ve Gündüz Bakım Evi projesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor’’ dedi. Başkan Yalçın, toplamda 2101 metrekare alan üzerine inşa edilmeye çalışılan Kreş ve Gündüz Bakım Evi Projesini en kısa sürede hizmete açmayı planladıklarını bildirdi. Yalçın, ‘’Proje kapsamında 0-4 yaş grubu gündüz bakım evi, 4-6 yaş kısmi zamanlı ve tam gün kreş, kapalı çocuk oyun alanı, kafeterya, restoran, açık oyun alanı, spor alanı ile birlikte Atatürk Parkı peyzaj düzenlemesi de yer almaktadır’’ diye konuştu.