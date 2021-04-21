Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1365
ALTIN
464.346
DOLAR
8.1074
STERLİN
11.3163
EURO
9.7566

Kreş ve Gündüz Bakım Evi

AKDAĞMADENİ ilçesinde yapımı planlanan Kreş ve Gündüz Bakım Evi projesinin hayata geçirilmesine yönelik inşaat çalışmaları devam ediyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:07
Kreş ve Gündüz Bakım Evi

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmak, ilköğretime hazırlamak, özellikle çalışan anne ve babaların destekçisi olmak için hazırlamış olduğumuz Kreş ve Gündüz Bakım Evi projesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor’’ dedi. Başkan Yalçın, toplamda 2101 metrekare alan üzerine inşa edilmeye çalışılan Kreş ve Gündüz Bakım Evi Projesini en kısa sürede hizmete açmayı planladıklarını bildirdi. Yalçın, ‘’Proje kapsamında 0-4 yaş grubu gündüz bakım evi,  4-6 yaş kısmi zamanlı ve tam gün kreş, kapalı çocuk oyun alanı, kafeterya, restoran, açık oyun alanı, spor alanı ile birlikte Atatürk Parkı peyzaj düzenlemesi de yer almaktadır’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Kreş Ve Gündüz Bakım Evi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engellilere yönelik proje
Engellilere yönelik proje
Yardım kampanyası
Yardım kampanyası
YOZGAT MODEL OLACAK
YOZGAT MODEL OLACAK
Şehit ailelerine ücretsiz hizmet
Şehit ailelerine ücretsiz hizmet
Çiftçiye icra takibi
Çiftçiye icra takibi
Vali ziyaretlerini sürdürüyor
Vali ziyaretlerini sürdürüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim