Kreş inşaatına devam

BOĞAZLIYAN Belediyesi tarafından proje hazırlanıp, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından mali destek verilmesi uygun bulunan kreş ile ilgili bina inşaatı devam ediyor. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Yapımını hızlı bir şekilde sürdürdüğümüz Kreş projemizle, okul öncesi çağdaki çocuklarımızın eğitimlerini sanatla zenginleştireceğiz’’ dedi. Başkan Coşar, kısa adı ORAN olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan projenin hayata geçirilmesi için bir milyon liralık destek aldıklarını kaydetti. Başkan Coşar, ‘Mutlu Kreş Mutlu Yarın’ projesi ile ilçedeki en büyük eksikliği gidereceklerini, doğumdan itibaren her bir vatandaşı düşünerek, projeler hazırladıklarını bildirdi. Coşar, İlçede birçok ailenin çocuklarını erken yaşta bir kreş olmadığı için mağdur olduklarına vurgu yaparak, “Milli Eğitim’e bağlı okullarımızda belirli bir yaşa kadar çocuklar anaokullarına kabul edilmekte, ancak daha küçük yaşta çocuklarımız için bir kreş bulunmamaktadır. Belediyemiz projeleri arasında yer alan çocuk gündüz bakımevi ve kreşe ailelerimiz çocuklarını gönül rahatlığı ile teslim edebilecek, işyerlerinde çalışırken akıllı telefonlarından çocuklarına nasıl bakıldığını izleyebilecekler” diye konuştu.