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Kredi borçları ERTELENDi

YOZGAT Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Bektaş, esnaf tarafından kullanılan kredileriyle ilgili taksit ödemelerinin ertelendiğini söyledi.

21 Mart 2020 Cumartesi 03:32
Kredi borçları ERTELENDi

Bektaş yaptığı yazılı açıklamada, TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül’ün teklifleri, Cumhurbaşkanının açıklamaları doğrultusunda, korona virüsü salgını nedeniyle işyerlerinin zarar gördüğü, bu nedenle esnaf ve sanatkarları rahatlatmak amacıyla erteleme kararının alındığını bildirdi. Bektaş, ‘’Esnaf ve sanatkarların Kooperatif kredileri 2020 yılı Nisan-Mayıs-Haziran ayı taksitlerinin ana para ve faizleri üç ay süre ile faizsiz olarak ötelendi. Diğer bir ifadeyle kredilerin vadeleri 3 ay uzatılmıştır. 2020 yılı Şubat-Mart aylarına ait taksitler bu kapsam dışındadır. Esnaf ve sanatkarlarımızın bu zorlu süreçte bir nebze de olsa rahatlatacak bu karardan dolayı devlet yetkililerimize teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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Kredi Borçları ERTELENDi
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