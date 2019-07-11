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Kredi beklentisi

YOZGAT Genç Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, kapalı bulunan işletmeler için borç yapılandırılmasına ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Kredi beklentisi

YOZGAT Genç Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, kapalı bulunan işletmeler için borç yapılandırılmasına ihtiyaç olduğunu bildirdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:15
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Kredi beklentisi

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'ye sunulan ekonomik paketi olumlu bulduklarını ancak paket içerisine, yarı kalmış, işletme sermayesi olmayan işletmelerin de dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Çelik, daha önce çıkarılan ekonomik paketlerde bankalar ve denetleme kurulu tarafından çalışabilir ancak sermaye yetersizliğinden kapalı vaziyette olan işletmelere kredi kullandırılmadığını aktardı. Çelik, "Bu ekonomik pakete çalışabilir fakat kapalı işletmelerin dahil edilmesini istiyoruz. Çünkü vergi ve sigorta borçları yapılandırılıyor, ancak işletme sermayesi olmadığı için taksitler de ödeniyor. Bu şekilde ülkemizde binlerce kapalı işletme var. Yetkililer kredi vermek için fabrikanın bilanço aktiflerine bakıyor, aktif ve pasifte hareket olmadığı için de işletme kredileri reddediliyor. Bunun için de yasa çıkarken, bu tür işletmelerin de göz önüne alınması gerektiğini sanayiciler olarak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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