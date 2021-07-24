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Kraliçe Sarıkaya’yı salladı

Türkiye’nin coğrafi merkezi, Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde bulunan 2000 yıllık tarihe sahip dünya çapında meşhur Roma Hamamı Baselıca Therma‘da gerçekleşen etkinliğin yankıları devam ediyor.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 00:43
Kraliçe Sarıkaya’yı salladı

Uluslararası Moda organizasyonu Turkey Fashıon Week (Türkiye Moda Haftası) organizasyonun da yer alan tasarımcılar Mert Erkan, Müesser Kurt, Aylin yılmaz Koleksiyonları ile podyumda yer alan 2021 Best Model Of The Turkey Kraliçesi Melisa İmrak izleyenleri ve moda severleri büyüledi. Oldukça yetenekli olan ünlü model yürürken podyumu coşturdu. Türkiye Moda Haftası Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kayihan, Model’in gelecek vadettiğini, önümüzdeki yıllarda tüm organizasyonlarda aranılan Top Model olacağını söyledi. Ünlü koreograf Asil Çağıl’ın Model ajansına kayıtlı model önümüzdeki ağustos ayında tüm dünya modellerinin katıldığı Erkan Özerman’ın gerçekleştirdiği Best Model Of The World yarışmasında ülkemizi temsil edecek. 

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Kraliçe Sarıkaya’yı Salladı
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