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KRAL KIZI iLE DiKKAT ÇEKTi

SARIKAYA ilçesindeki ‘Kral Kızı’ olarak bilinen tarihi Roma Hamamının İstanbul EMİTT fuarındaki tanıtımına, tarihi dönemdeki kıyafetleriyle Roma Kralı ve Kızı’nı canlandıran sanatçıların katılması dikkat çekti.

KRAL KIZI iLE DiKKAT ÇEKTi

SARIKAYA ilçesindeki ‘Kral Kızı’ olarak bilinen tarihi Roma Hamamının İstanbul EMİTT fuarındaki tanıtımına, tarihi dönemdeki kıyafetleriyle Roma Kralı ve Kızı’nı canlandıran sanatçıların katılması dikkat çekti.

28 Ocak 2018 Pazar 22:58
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KRAL KIZI iLE DiKKAT ÇEKTi

Fuarı gezenler, tarihi Roma Hamamı maketi önünde Roma Kralı ve Kızı’nı canlandıran sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, halk arasında 'Kral Kızı' adıyla da bilinen tarihi Roma Hamamı’nın turizme kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, kalıntıların tanıtımı amacıyla ilçede tanıtım filmi çektirdiklerini hatırlattı.
Açıkel, 'Kral Kızı' adıyla da bilinen Roma İmparatorluğu döneminden kalma hamamın medeniyetin sanatsal ve tarihi özelliklerini taşıdığına dikkat çekerek, fuar etkinliğinde de tarihi kalıntılara dikkat çekebilmek için Roma Kralı ve Kızını temsil eden sanatçıları davet ettiklerini, bunda da başarılı olduklarını inandığını ifade etti.
Açıkel, tarihi Roma Hamamı’nın, tarihi dokusunun yanı sıra şu günlerde sıcak suyun oluşturduğu buhar ile büyüleyici bir görüntüye sahip olduğunu ifade etti.
Minareli yüksek şifalı suyu, tarihi geçmişi ile de bilinen hamamın Türkiye turizmine kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Başkan Açıkel, ‘Roma Hamamı’nın dünyanın en eski termal tedavi merkezi olduğunu düşünüyoruz.
İçindeki şifalı suyu yaklaşık 2 bin yıldır hiç kesintiye uğramadan sürekli bir şekilde akıyor. Biz de bu kıymeti dünya mirasına kazandırmak, ülkemize de katma değer kazandırması için UNESCO’da Dünya Mirası listesine girmek için başvuruda bulunduk. Bu soğuk havada bile 48 derece sıcaklıkta içinde doğal sıcak suyu var. Bu suyun içerisindeki doğal mineraller gerek üniversiteler gerekse akademik çevrelerce yapılan araştırmalarda dünyanın en kaliteli sularından biri olarak tescil edildi ve tespit edildi’ diye konuştu. 

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