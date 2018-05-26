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Kozmetik ürünler hazırladılar

SARIKAYA Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen Bilim Fuarı etkinliğinde, öğrenciler kozmetik ürünlerin üretimini oluşturdukları laboratuvarlarda davetlilerin meraklı bakışları arasında gerçekleştirdi.

Kozmetik ürünler hazırladılar

SARIKAYA Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen Bilim Fuarı etkinliğinde, öğrenciler kozmetik ürünlerin üretimini oluşturdukları laboratuvarlarda davetlilerin meraklı bakışları arasında gerçekleştirdi.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Kozmetik ürünler hazırladılar

Etkinliğe Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Karayakup Belde Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Fatih Şahin,’’Tübitak 4006 Bilim Fuarı'nın bu sene ilkini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Demek ki öğrencilerimiz maddi anlamda kaynak sağlandığı ve onlara fırsat verildiği zaman bir takım ürünler ortaya koyabiliyorlar. Bugün de kimya laboratuvarımızda kolonya, oda parfümü normal parfüm, yüzey temizleyici gibi bir takım ürünleri öğrencilerimiz sizlerin huzurunda yapacaklar. Öğrencilerimiz bu sayede kendilerini daha değerli hissedecekler. Bilim fuarımızda toplamda 22 adet proje yer almaktadır. Bunlardan 11 tanesi kimya, 5 tanesi fizik, 3 tanesi İngilizce, 2 tanesi de coğrafya alanında yer alıyor. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Kaymakam Yasin Özcan ve beraberindekilerle birlikte projelerin yer aldığı stantları gezildi. Öğrenciler, ürünlerini laboratuvar ortamında hazırlayıp, sundu.

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