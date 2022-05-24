Kozan’dan ziyaret

Hoş sohbetlerin edildiği ziyarette Başhekim Kozan misafirperverliklerinden dolayı, Dernek Başkanı Ayşe Yurdagül Esengin ve dernek üyelerine teşekkür ederek, hediye verdi. •Haber Merkezi•
24 Mayıs 2022 Salı 00:41
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan ve İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Mehmet Küçükaslan Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneğini ziyaret etti.
Hoş sohbetlerin edildiği ziyarette Başhekim Kozan misafirperverliklerinden dolayı, Dernek Başkanı Ayşe Yurdagül Esengin ve dernek üyelerine teşekkür ederek, hediye verdi. •Haber Merkezi•