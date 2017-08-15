Köyünü bayraklaştırdı

Yozgat ili İnceçayır Köyü Kalkındırma, Geliştirme Derneği Başkanı Osman Karaca tarafından yapılan Türk Bayrağı köylüler tarafından da memnuniyet ve beğeniyle karşılanıyor. Ege Üniversitesi’ndeki memuriyet hayatını emekli olup noktaladıktan sonra 2014 yılında dönüş yaptığı köyünde ilklere imza atan Osman Karaca, köyünde sosyal ve kültürel faaliyetler sürdürmeye devam ediyor. Köye döndükten sonra kurucu Başkanlığını üstlendiği dernek aracılığı ile atıl durumdaki köy okulunu imece usulüyle onarımdan geçirtip, ‘Şehitler Kültür Evi’ olarak düzenlenmesini sağlayan Osman Karaca, köyün karşılıklı iki tepesine Türk Bayrağı yapılmasını sağladı. Osman Karaca, köyde bulunan şehitleri ebediyet hatırlamak ve onların yakınlarının yanında olduklarını hissettirmek adına ‘Şehitler Kültür Evi’ oluşturduklarını belirterek, “Şehitler Kültür Evi’nde kütüphane ve müze kurduk. Bu köy şehitler ve gaziler köyüdür. Bizim köyümüzden seferberlik ve Kurtuluş Savaşı’nda askere giden, şehit olan ve bir daha geri dönmeyen 22 isim var. Ayrıca terörle mücadelede şehit olan 2 aslan Mehmetçiğimizin yakınları var. Bunun dışında zaten hemen hemen her evden bir tane gazimiz var” diye konuştu.

ECDAD GELENEĞİ

Osman Karaca, köydeki kapıların ay yıldıza boyanmasının bir ecdad geleneği olduğunu hatırlattı. Dernek Başkanı Karaca, Anadolu’da hac ibadetini yerine getiren Müslümanların kapılarını yeşil zemin üzerine beyaz ay yıldız ile boyadığını belirterek, “Bir köylümüz kapısını bana bu şekilde boyatmak istedi. Ben ise diğer kapıya da al bayrağımızı boyamak şartıyla teklifini kabul ettim. Akabinde bu iş tüm köylülerimizin hoşuna gidince, diğer köylülerimiz de benden kapılarına bayrak yapmamı talep etti” dedi. Köyün iki tepesine Türk Bayrağı yapan Osman Karaca, Yozgat İl Merkezi’ndeki, uydudan görülebilen Türkiye Haritası üzerindeki dev Türk Bayrağı’nı da geçtiğimiz Ramazan ayı süresince tek başına boyadı. Osman Karaca, “Şu ana kadar köyümüzdeki 80 haneden 41’inin kapısı veya duvarına Türk Bayrağı yaptım. Diğer talepleri de yerine getirmeye çalışıyorum’’ diye konuştu.



