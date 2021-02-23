Koyunlar sigortalandı

Türkiye Sigorta açıklamasına göre, Türkiye Sigorta, TARSİM ile çiftçilerin yanında yer alarak, üreticilerin geleceğe güvenle bakabilmeleri için yaptığı saha çalışmalarına devam ediyor. Tarım sigortalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması misyonuyla çalışmalarını sürdüren tarım sigortaları branşında en güçlü şirketlerden biri olan Türkiye Sigorta, hayata geçirdiği çalışmalarla tarım sigortasının önemine dikkati çekiyor. Hayvancılık bilgisi ve sevgisinin öne çıktığı videolarla son günlerde sosyal medyanın gündeminde yer alan Havranlı Şevki Savran ve ailesinin 43 adet koyunu da bu kapsamda Türkiye Sigorta'nın "Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Poliçesi"yle güvence altına alındı.