Koyunlar bulundu

Yozgat merkeze bağlı Başınayayla köyünde C.C.'ye ait 4, Sorgun Temrezli köyünde M.A'nın 7 küçükbaş hayvanının çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada şüpheliler C.B, S.Ç. ve Z.B'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, çaldıkları hayvanları kiraladıkları araçla Kayseri'de sattıklarını itiraf etti. Çalınan koyunlar Kayseri'den getirilerek sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
02 Mart 2021 Salı 00:49