Köyümüze gelmeyin!

Muhtar Karabulut, ‘’Sevgili Kaşkışlalılar, bilindiği gibi ülkemizde yaşanan pandemi salgınına karşı çeşitli önlemler alınmaktadır. Ankara ve diğer şehirlerde yaşayan köylülerimizin köye gelmeleri sakınca arz etmektedir’’ dedi. Muhtar Karabulut, Yozgat’ta karantinaya alınan köylerde de virüsün dışarıdan gelenlerden kaynaklı olduğunun açıklandığına da vurgu yaptı. Muhtar Karabulut, ‘’Mümkünse köye seyahat edilmemesi, herkesin bulunduğu yerde kalması hepimizin menfaatinedir. Köye gelmiş olanlarda 14 gün kendini izole etmesi gerekmektedir. Bu mesaja tüm Kaşkışlalılar uyacağı inancıyla hepinize esenlik ve sağlık dilerim’’ ifadelerini kullandı.