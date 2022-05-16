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Köylüler yağmur duasında

Yozgat’ta havaların ısınması ile birlikte köylerde de su sıkıntıları baş göstermeye başladı.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 00:46
Köylüler yağmur duasında

 Bazı köylerde köy halkı yüksek kesimlere çıkarak yağmur duası yapıyor. Yozgat il merkezine bağlı Musabeyli köyünde, köy halkı yağmur duasına çıktı. Kur’an-ı kerim tilaveti ile başlayan yağmur duasında Hatim duası ve sohbetin ardından öğle namazı kılındı. Öğle namazından sonra Yağmur Duası gerçekleştirildi. Programdan sonra misafirlere ikramda bulunuldu.
KADIŞEHRİ’NDE DE  DUA EDİLDİ
Öte yandan Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde de yağmur duasına çıkıldı. Geçtiğimiz yıl kuraklıktan en çok etkilenen ilçelerin başında gelen ve uzun süre su sıkıntısı çeken Kadışehri ilçesinde de yağmur duasına çıkıldı. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, ‘’Vasfıbey mahallemizde yağmur duasına katıldık. Cenab-ı Allah dualarımızı kabul eder, rahmetini bereketini bizlere bol bol İhsan eder inşallah’’ dedi. •Muhammet Üstüntaş• 

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Köylüler Yağmur Duasında
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