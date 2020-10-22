Köylüler mağdur

Milletvekili Keven, Yenifakılı ilçesinin Bektaşlı köyünde yapılan toplulaştırma çalışmalarında çiftçilerin mağdur edildiğine dikkat çekerek, ‘’Yapılan toplulaştırma tam anlamıyla evlere şenlik. Kardeşi kardeşe, komşuyu komşuya düşman etti’’ dedi. Keven, 5 bin parselin yarısında sorun bulunduğunu, toplulaştırma ile sorunların çözülmesi gerekirken burada yeni ve büyük sorunların yaratıldığını kaydetti. Milletvekili Keven, ‘’Çiftçiye gösterilen krokinin askıdan indirildikten sonra değiştirilmesi, toplulaştırma yapıyoruz diye bir parselin ikiye üçe bölünmesi Devlet Su İşlerinin işi yapan firmanın haritasını yeterince denetlememesi gibi mağduriyetlere yol açan 10’larca şikayet var. Bunca çiftçiyi mağdur etmeye hakkınız yok. DSİ Genel Müdürlüğü acil olarak bu işin üzerine gitmeli ve konuyu soruşturmalıdır. Aksi taktirde Bektaşlı köyünde çıkacak her olayda DSİ Genel Müdürlüğü sorumlu olacaktır’’ ifadelerini kullandı.