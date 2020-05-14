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Köylü pazarlarına izin çıktı

Yozgat Hıfzıssıhha Kurulu, köylü pazarlarının yeniden açılması yönünde karar aldı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 02:40
Köylü pazarlarına izin çıktı

YOZGAT Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında Korona virüs salgını hakkında alınacak tedbirler kapsamında olağanüstü toplanarak, gündemindeki maddeleri görüşüp, karara bağladı. Toplantıda, Mahalle/Semt Pazarlarında ‘Köylü Pazarı’ kurulması konusu ele alındı. Kararda, Salı ve çarşamba günleri hal mevkiinde kurulan pazarlar hakkında alınan 30 Mart 2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurul tarafından alınan karın 4’üncü maddesinin kaldırılması uygun bulundu. Buna göre, ‘’İlimizde çarşamba günleri kurulan ‘Kapalı Çarşamba Pazarı’ ve diğer semt pazarlarında köyden gelen pazarcıların mağdur edilmemesi açısından 8 Mayıs 2020 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlara uyarak, köylü pazarcıların ürünlerinin satışlarına imkan tanınması’’ istendi.

Başta denetimler olmak üzere, uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede yerine getirilmesinin sağlanacak. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Anahtar Kelimeler:
Köylü Pazarlarına Izin çıktı
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