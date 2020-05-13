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Köylü Pazarı açıldı ama!

Yozgat’ta uzun süredir kapalı bulunan köylü pazarı dün yeniden açıldı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 01:16
Köylü Pazarı açıldı ama!

YOZGAT’ta Salı günleri açılan, korona virüs ile mücadele kapsamında uzun süredir kapalı bulunan Köylü Pazarı, dün yeniden açıldı. Yozgat belediyesi tarafından, daha önce şehir merkezindeki eski Belediye Hizmet Binası alanında açılmasına izin verilen köylü pazarı, uzun bir aradan sonra Kapalı Pazar alanında açılmasına izin verildi. Pazarda köylerde üretilen yoğurt, süt, peynir, tereyağı, bal gibi ürünleri getirip, satışa sunan köylüler, umduklarını pek bulamadı.  Pazarda tezgah açan köylüler, uzun bir aradan sonra pazarın açılmasına izin verildiğini, ancak müşterilerin henüz açıldığından haberdar olmaması nedeniyle ilk gün sakin olduğunu belirttiler. İlerleyen haftalarda talebin artmasını beklediklerini de sözlerine eklediler. 

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Köylü Pazarı Açıldı Ama!
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