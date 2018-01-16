Köylü izin vermedi

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürü Durdu Göçmen, Yozgat ilinde Sarımbey Köyü’nde yürüttükleri çalışma hakkında Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’a bilgi verdi. Söz konusu köyde yapılacak proje için kamulaştırma çalışmasına başladıklarını ancak köylülerin konuyu yargıya taşıdığını bildirdi. Yargının belirleyeceği kamulaştırma bedelini ödemeyi taahhüt ettiklerini, projeye start vermeyi istediklerini vurgulayan Göçmen, “Ancak muhtarlık iş yaptırma konusunda izin vermedi. Bazı köylü vatandaşlar da karşı çıkıyor. Bundan dolayı başlayamadık” diye konuştu.

Vali Kemal Yurtnaç ise, bu tür hadiselerde proje yürüten kurum ve kuruluşların Valilik makamını bilgilendirmesi gerektiği uyarısını yaparak, ilgili Vali Yardımcısı ve kurum müdürlerine muhtarlık ile görüşülüp, sorunun çözümü için talimat verdi.