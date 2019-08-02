Köylerini geliştiriyorlar

İlk iş olarak, köy mezarlığının kurak kısmına uzak mesafeden getirilen yeraltı suyu, kurumaya yüz tutan ağaçlara can verdi. yangı Köyü Dini Hizmetler Derneği BaşkanıMustafa Erden, amaçlarının, köydeki cami ve müştemilatındaki dini tesislerin yapım onarımları başta olmak üzere, dini hizmetlerin teşviki ve artırılması için çalışmalar yapmak, mezarlığın güzelleşmesi için gerekli faaliyetleri yapmak olduğunu belirterek, kurucu yedi arkadaşla birlikte derneğin faaliyetlerini sürdüreceği söyledi. Dernek ve muhtarlık arasındaki işbirliği, koordinasyon ile köye gerekli hizmetlerin kazandırılması için dernek faaliyetlerinin önemli olduğu vurgulanarak, derneğin kayıtlı yirmi üyesi hasat mevsiminin yoğunluğunun yanı sıra, çalışmalarını bu alana yönlendirerek, mezarlığa çeşme yaptı.