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Köylerini geliştiriyorlar

KADIŞEHRİ ilçesinin Yangı Köyü’nde, yedi kişinin bir araya gelerek kurduğu ‘Yangı Köyü Dini Hizmetler Derneği’ tüzükte belirtilen amaçları doğrultusunda çalışmalarına hızlı şekilde başladı.

Köylerini geliştiriyorlar

KADIŞEHRİ ilçesinin Yangı Köyü’nde, yedi kişinin bir araya gelerek kurduğu ‘Yangı Köyü Dini Hizmetler Derneği’ tüzükte belirtilen amaçları doğrultusunda çalışmalarına hızlı şekilde başladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 00:00
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Köylerini geliştiriyorlar

İlk iş olarak, köy mezarlığının kurak kısmına uzak mesafeden getirilen yeraltı suyu, kurumaya yüz tutan ağaçlara can verdi. yangı Köyü Dini Hizmetler Derneği BaşkanıMustafa Erden, amaçlarının, köydeki cami ve müştemilatındaki dini tesislerin yapım onarımları başta olmak üzere, dini hizmetlerin teşviki ve artırılması için çalışmalar yapmak, mezarlığın güzelleşmesi için gerekli faaliyetleri yapmak olduğunu belirterek, kurucu yedi arkadaşla birlikte derneğin faaliyetlerini sürdüreceği söyledi. Dernek ve muhtarlık arasındaki işbirliği, koordinasyon ile  köye  gerekli hizmetlerin kazandırılması için dernek faaliyetlerinin önemli olduğu vurgulanarak, derneğin kayıtlı yirmi üyesi hasat mevsiminin yoğunluğunun yanı sıra, çalışmalarını bu alana yönlendirerek, mezarlığa çeşme yaptı. 

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