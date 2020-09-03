Köylerin asfaltı tamam

Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, İl Özel İdaresi 2019-2020 mali yılı bütçesinden merkez ilçe KÖY-DES programında bulunan Recepli- Bozlar- Buzacıoğlu 10 kilometre BSK asfalt yapım işinin tamamlanarak hizmete sunulduğunu söyledi. Merkez ilçe sathi kaplama yol ağında 417 kilometre yolun bulunduğunu dile getiren Nazlı, ‘’Bu yol ağından 225 kilometrelik kısmına 2 bin 400 ton Recepli-Bozlar, Buzacıoğlu, Kababel, İnceçayır, İşleğen-Mezere, Yazıpınar-Çağlayan, Koyunculu-Yeşilova-Alcı,Yudan-Esenli-Atatürk yolu, Paşaköy-Anayol, Karacalar-Yassıhüyük, Türkmensarılar, Cihanpaşa-Kırım, Köklü-Çıraderesi, Büyüknefes-Görpeli, Akyamaç, Türkmenaraplısı, Çallı, Tekkeyenicesi, Osmanpaşa, Yeşilova, Erkekli, Başınyayla, Kışla, Dağyenicesi, Büyükmahal, Aktaş, Kuyumcu, Derbent, Bişek, Sarımbey, Dayılı, Darıcı, Kolanlı, Pempecik köyleri asfalt yama kullanılarak bakım ve onarımlarının yapıldığı yerinde görüldüğü ve genel olarak merkez ilçedeki bu yolların iyi duruma getirilmeye çalışıldığı komisyonumuzca tespit edilmiştir’’ dedi.
03 Eylül 2020 Perşembe 00:53