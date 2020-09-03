Köylerin asfaltı tamam

Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, İl Özel İdaresi 2019-2020 mali yılı bütçesinden merkez ilçe KÖY-DES programında bulunan Recepli- Bozlar- Buzacıoğlu 10 kilometre BSK asfalt yapım işinin tamamlanarak hizmete sunulduğunu söyledi. Merkez ilçe sathi kaplama yol ağında 417 kilometre yolun bulunduğunu dile getiren Nazlı, ‘’Bu yol ağından 225 kilometrelik kısmına 2 bin 400 ton Recepli-Bozlar, Buzacıoğlu, Kababel, İnceçayır, İşleğen-Mezere, Yazıpınar-Çağlayan, Koyunculu-Yeşilova-Alcı,Yudan-Esenli-Atatürk yolu, Paşaköy-Anayol, Karacalar-Yassıhüyük, Türkmensarılar, Cihanpaşa-Kırım, Köklü-Çıraderesi, Büyüknefes-Görpeli, Akyamaç, Türkmenaraplısı, Çallı, Tekkeyenicesi, Osmanpaşa, Yeşilova, Erkekli, Başınyayla, Kışla, Dağyenicesi, Büyükmahal, Aktaş, Kuyumcu, Derbent, Bişek, Sarımbey, Dayılı, Darıcı, Kolanlı, Pempecik köyleri asfalt yama kullanılarak bakım ve onarımlarının yapıldığı yerinde görüldüğü ve genel olarak merkez ilçedeki bu yolların iyi duruma getirilmeye çalışıldığı komisyonumuzca tespit edilmiştir’’ dedi.