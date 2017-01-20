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Köyleri dinliyorlar

20 Ocak 2017 Cuma 06:00
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Yozgat ve köylere gerçekleştirdikleri ziyaretlerle sorunları dinleyen il genel meclisi üyeleri, çetin kış şartlarına rağmen programlarını aksatmadan sürdürüyor.

Köyleri dinliyorlar
Akdağmadeni İl Genel Meclisi Üyesi Adem Darımla, önceki gün ilçesine bağlı Akbaş Köyü’nü ziyaret ederek, köylülerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. 
Akbaş Köyü Muhtarı Yakup Ayyıldız’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Darımla, geçen sene köyde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek; 
“Köyümüzün alt yapı ve üst yapısına önemli katkılar sağladık. Büyük oranda parke taş ihtiyacı giderildi. Tüm köylerimiz için ayırt etmeden her türlü imkanı sağlıyor, sorunları yerinde görüyor, tespit ediyoruz” dedi. 
Akbaş Köyü Muhtarı Yakup Ayyıldız da ziyaretinden ötürü Adem Darımla’ya teşekkür ederek; 
“Allah razı olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor destek oluyor. Köyümüzle ilgili herhangi bir ihtiyaç halinde her zaman meclis üyelerimizi, yöneticilerimizi ve siyasetçilerimizi yanımızda görüyoruz. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu. 

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