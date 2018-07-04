Köylere ziyaret

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Sağlık İl Müdürü Fatih Şahin ile birlikte Boğazlıyan ilçesine bağlık Devecipınar ve Poyrazlı köylerinde incelemede bulundu. İlk önce Devecipınar köyünü ziyaret eden Vali Yurtnaç ve beraberindekiler köy halkı ile sohbet edip köyün ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Devecipınar ziyaretinin ardından Boğazlıyan’a geçen Vali Yurtnaç burada Gazipaşa Ortaokulunda incelemede bulundu. Okulun eski ve kullanışsız olduğunu belirten Vali Yurtnaç, “Bu okul binamızı yıkarak yerine yenisini yapacağız. Okulun projesi bitmek üzere, proje tamamlandıktan sonra yıkım işlemini gerçekleştireceğiz ve eğitim öğretim yılı açılışına yeni binamızı yapmış olacağız” dedi.

Son derece modern, kullanışlı, laboratuvarları olan, ferah sınıfları olan uzun ömürlü prefabrik sistemle okulumuzu inşa edeceğiz. Okulumuz tamamlandığı zaman herkes ne kadar güzel bir bina olduğunu görecek ve bu okulumuz örnek olacak” diye konuştu.

Okul ziyaretinin ardından Poyrazlı köyüne geçen Vali Yurtnaç, burada vatandaşlarla ve köy muhtarı ile sohbet ederek köyün ve vatandaşların sorunlarını dinledi.