Köylere yatırım

YOZGAT İl Özel İdaresi tarafından köylerin altyapılarının iyileştirip, kırsalda yaşayanların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik yatırımlar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Akdağmadeni ilçesinde köylerin altyapılarına yönelik hazırlanan projelerin hayata geçirilebilmesi için 21 Milyon 339 bin lira harcama yapıldı. Geçtiğimiz yıl Akdağmadeni ilçesinin Kirsinkavağı-Altılı köyü 5.4 kilometre uzunluğundaki grup yoluna sıcak asfalt döküldü, Arpalık köyü yolunun 3 kilometrelik kesiminde birinci kat asfaltı tamamlandı, 348 kilometre Reglaj ve stabilize yol çalışması gerçekleştirildi. Karapir, Özler, Üçkarağaç köylerine 4 bin 307 metrekare kilitli parke döşendi, 25 ayrı içme suyu ile 4 kanalizasyon projesi program kapsamında yapıldı. Program haricinde ise 14köy içme suyuna, 26 köy de kanalizasyon şebekesine kavuşturuldu. Akdağmadeni ilçesinde Teknik Meslek Lisesi, Pansiyon, Spor Salonu, Sağlık alanında hizmet binası inşa edildi. Kırsal altyapı çalışmalarına 9 milyon 16 bin lira, proje ve üstyapı çalışmalarına 12 milyon 323 bin lira olmak üzere toplam 21 milyon 339 bin liralık bir yatırımın gerçekleştirildiği bildirildi.